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Бузова: расставание с Тарасовым стало для меня травмой, поломавшей психику

Бузова: расставание с Тарасовым стало для меня травмой, поломавшей психику
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Телезвезда и певица Ольга Бузова высказалась о текущем отношении к своему бывшему мужу, экс-хавбеку «Локомотива» Дмитрию Тарасову.

«Давно не слежу за Тарасовым, специально. После развода я следила за ним примерно года три. Для меня расставание с ним было реальной травмой, поломавшей психику. Когда я об этом вспоминаю, у меня ком в горле.

Сейчас у меня нет к нему никаких чувств: ни негативных, ни позитивных. Но в то же время, когда я о нём вспоминаю — у меня возникает неприятное состояние», — сказала Бузова в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Напомним, Тарасов и Бузова состояли в браке на протяжении четырёх лет. В 2016 году в социальных сетях супругов перестали появляться совместные фото, в ноябре стало известно, что они расстались, а уже в декабре пара официально оформила развод.

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