Дмитрий Тарасов пригласил Ольгу Бузову в гости к своей семье

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов обратился к своей бывшей жене Ольге Бузовой.

«Ольга, я не отношусь к тебе, как к бывшей жене, у меня к тебе абсолютно нормальное отношение. Я отношусь к тебе, как к артистке Ольге Бузовой и просто нормальному, хорошему человеку.

Оля, если ты хочешь, мы всей семьёй приглашаем тебя к себе домой. Приезжай к нам в гости. Поужинаем, покушаем. Если хочешь, сделаем борщ — всё, что пожелаешь. Если хочешь — дай знать», — сказал Тарасов в видео, опубликованном в социальной сети.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов состояли в зарегистрированном браке в период с 2012 по 2016 год. Бывший полузащитник железнодорожников становился чемпионом России, серебряным и бронзовым призёром Российской Премьер-Лиги. Трижды Тарасов выигрывал Кубок России.

Последним клубом 36-летнего Тарасова был московский «Велес», который он покинул в октябре 2021 года. Также полузащитник играл за «Москву» и казанский «Рубин».