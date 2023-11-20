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Непомнящий прокомментировал слова Калешина о деградации российского футбола

Непомнящий прокомментировал слова Калешина о деградации российского футбола
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Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал слова наставника «Акрона» Евгения Калешина о деградации российского футбола.

«Если говорить об ухудшении качества футбола, это спорный вопрос. Что касается деградации системы российского футбола, я с этим абсолютно не согласен. Переход от социализма к капитализму у нас не очень гладко проходит, но сдвиги есть. Понимаю Калешина, он эмоциональный человек и трудно переживает поражения. Мы начали двигаться вперёд в детско-юношеском футболе. Появилась программа «Футбол в школе», появляется много академий.

Единственное, профессия детского тренера должна быть престижной, чтобы люди, работающие в этой сфере, получали достойную зарплату. В советское время тренеры ДЮСШ зарабатывали хорошие деньги на жизнь. Сейчас это невозможно, тренеры ищут подработку. Процесс улучшения российского футбола идёт, я бы не переживал по поводу этой ситуации», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

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