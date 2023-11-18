Тренер «Акрона» Калешин: футбол деградирует. Его разваливают как будто специально

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин раскритиковал судейство в матче 19-го тура Мелбет Первой лиги с «Волгарём» (1:0), а также высказался обо всей системе российского футбола.

«Я думаю, что мы ни в коем случае не заслужили поражения. Очень интересно, как судья увидел гол в наши ворота. Как он его сможет доказать и обосновать. Может быть, у него там глаз с биноклем. Но уже ладно, это прошло.

Я скажу вам так: когда ты очень долго в футболе, ты понимаешь, что происходит. Но к сожалению, такая система в России и так она работает, что невозможно в открытую идти. Чтобы эту систему сломать, нужно ломать её изнутри. Не знаю, будет или не будет что-то писать наше руководство. Меня это уже не так волнует. Просто жалко футболистов.

Годы идут, а сказки про развитие футбола продолжаются. Посмотрите этот матч, и вы поймёте, какой у нас футбол. К сожалению, если ты просто хорошо и честно играешь в России, это никому не нужно. Есть силы, которые управляют футболом и ничего не признают. Футбол деградирует. Его разваливают как будто специально. Как и образование, и армию. Лимиты принимаются сумасшедшие, вся эта клоунада. Оно всё накипает и тихонько изнутри подтачивает. Но рано или поздно добро победит зло.

Какую систему имею в виду? Вообще вся система нашего футбола. Как всё добывается, используется. Она такая непрозрачная, тёмная. С ней надо бороться. Она как троянский конь», — приводит слова Калешина Metaratings.