«Барселона» намерена арендовать Ло Чельсо

«Барселона» находится в поисках замены травмированному полузащитнику команды Гави. Сине-гранатовые рассматривают вариант с хавбеком «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонцы хотят взять аргентинца в аренду в начале зимнего трансферного окна. В офисе «Барселоны» не исключают и полноценный трансфер. Однако это произойдёт лишь в том случае, если финансовое состояние команды позволит совершить покупку футболиста.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

В текущем сезоне Ло Чельсо провёл за «Тоттенхэм» четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к центральному полузащитнику «Фейеноорда».