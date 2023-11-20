Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Словения — Казахстан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» намерена арендовать Ло Чельсо

«Барселона» намерена арендовать Ло Чельсо
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» находится в поисках замены травмированному полузащитнику команды Гави. Сине-гранатовые рассматривают вариант с хавбеком «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонцы хотят взять аргентинца в аренду в начале зимнего трансферного окна. В офисе «Барселоны» не исключают и полноценный трансфер. Однако это произойдёт лишь в том случае, если финансовое состояние команды позволит совершить покупку футболиста.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

В текущем сезоне Ло Чельсо провёл за «Тоттенхэм» четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к центральному полузащитнику «Фейеноорда».

Материалы по теме
«Барселона» проявляет интерес к хавбеку «Фейеноорда» Вифферу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android