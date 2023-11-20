Андрей Мостовой: хочется сказать огромное спасибо сборной Кубы, что приехали в Россию

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой высказался о национальной команде Кубы, которую россияне разгромили в товарищеском матче.

«Хочется им сказать огромное спасибо за то, что приехали. Для них непривычные погодные условия. Про соперника особо ничего не знали, но, конечно, разбирали их», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в понедельник, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отмечались Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.