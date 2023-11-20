«Вперёд! Forever». Геннадий Орлов поддержал женский «Зенит» перед решающим матчем с ЦСКА

Футбольный эксперт Геннадий Орлов поддержал женский «Зенит» перед решающим матчем Суперлиги с московским ЦСКА.

«Ни в коем случае футболисткам «Зенита» не надо думать ни о какой ничьей с ЦСКА, а надо играть на победу. Но футболистки ЦСКА, если помните те кубковые матчи, выглядели по-солидному, по-солидному. Сейчас надо изучить соперника.

Видимо, матч поставили на пятницу по просьбе телевидения. Это правильно сделали они. Игра вызывает интерес. Ну, команды в одинаковом положении. Так что пожелаем успеха нашим девушкам. Вперёд! Forever, как говорят англичане», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после победы «Зенита» в матче с «Динамо» (3:0) в предпоследнем туре петербуржская команда возглавила турнирную таблицу заключительного этапа в борьбе за первое-шестое места, набрав 38 очков. На втором месте расположился ЦСКА, который также набрал 38 очков.

Очная встреча между «Зенитом» и ЦСКА состоится в пятницу, 24 ноября. Начало игры – в 17:00 мск.