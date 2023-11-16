Футболистка «Зенита» Якупова: в решающих матчах на первый план выходит характер

Нападающая ЖФК «Зенит» Лина Якупова высказалась о предстоящем матче с «Динамо» и настрое на финал сезона.

«Мы делаем упор на свои взаимодействия, отталкиваемся только от своей игры. Конечно, серьёзно настраиваемся на предстоящий матч. Остались две очень важные игры, на каждую из них мы настроены на 200 процентов. Думаю, что на первое место сейчас уже выходит желание победить, психологический настрой.

Я всегда смотрю только за нашими действиями и игрой. Когда у нас получается, я радуюсь независимо от того, как играют соперники. Считаю, что команда, которая хочет быть чемпионом, должна сама решать этот вопрос — выигрывать в каждом матче и зарабатывать очки, а не ждать осечки соперника. Да, у нас был тяжёлый период. Невозможно всегда играть и быть на одном уровне, бывают и сложности. Мы их преодолели и снова ворвались в борьбу.

Два оставшихся матча воспринимаются как два финала. Сейчас результаты будут добываться за счёт характера, желания, коллектива. Тут самое важное — быть всем вместе.

У «Динамо» хороший подбор игроков, сильная группа атаки, предыдущий матч с «Рязанью» они выиграли — 7:1. Так что не стоит недооценивать их и как-то расслабляться. Это хороший соперник, с ними будет интересно сыграть», — приводит слова Якуповой пресс-служба ЖФК «Зенит».

На данный момент петербуржская команда лидирует в таблице женской Суперлиги, набрав 35 очков и опережая московский ЦСКА по дополнительным показателям. В последнем туре команды встретятся в очном матче.