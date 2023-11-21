Геннадий Орлов назвал претендентов на чемпионство в РПЛ

Футбольный эксперт и комментатор Геннадий Орлов назвал претендентов на чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«У «Краснодара» короткая скамейка запасных. Каждый футболист скажет, что на такой дистанции это важно. И ещё есть психологический фактор. Сейчас надо же понять, что такое «Краснодар», что такое футбол. Они впервые закончили первый круг на первом месте, и, конечно, все вокруг, кубанские казаки, ходят и поздравляют их там. Всё это может их немножко успокоить. Им надо очень серьёзно готовиться к весне.

Мы сейчас называем «Краснодар» и «Зенит», но есть ещё команды, которые будут наступать на пятки, там не такой большой отрыв. Это, конечно, ЦСКА, тот же «Спартак» и «Динамо». Да и что бы «Крыльям Советов» останавливаться? Конкуренция будет большая и серьёзная», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (25 очков). Также рядом находятся «Крылья Советов» (25 очков), ЦСКА (25 очков), «Спартак» (24 очка) и «Локомотив» (24 очка).