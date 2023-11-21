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Тренер сборной Казахстана Адиев высказался о поражении от Словении в отборе Евро-2024

Тренер сборной Казахстана Адиев высказался о поражении от Словении в отборе Евро-2024
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал поражение от национальной команды Словении в матче отборочного турнира Евро-2024 (1:2).

«Я считаю, что ребята выполнили ту установку, о которой я их просил. Считаю, что второй тайм был в нашем исполнении очень даже достойным. Понятно, что концовка матча — начали рисковать, раскрываться — получили контратаку. Во втором тайме мы сравняли, были моменты, где могли ещё забить, но не забили и пропустили быструю контратаку, быстрый выпад соперника.

Что говорил игрокам в раздевалке в перерыве? Как такового ничего. Мы там чуть-чуть подкорректировали свои тактические нюансы. В первом тайме чуть-чуть не получалась фланговая игра, через которую мы собирались атаковать. Во втором тайме стало лучше, и то, что мы планировали, у нас игра пошла совершенно другая. Ну и плюс мы понимали, что та подготовка, которую мы ведем, с тренером по физподготовке разговаривали, что главное — первые 20-30 минут по этому специфическому полю мы все равно будем втягиваться, а потом та работа, которую мы делали, должна дать свои плоды. Я думаю, в принципе, во втором тайме у соперника то, что нам надо было, — мы сломали им игру и за счет этого стали сами лучше взаимодействовать", — приводит слова Адиева Sports.kz.

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