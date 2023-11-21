Эндрик: Пеле – король, его не с кем сравнивать. Благодарю Бога за то, что он жил

17-летний нападающий «Палмейраса», а также будущий форвард мадридского «Реала» Эндрик высказался об ушедшем из жизни легендарном нападающем Пеле.

«Пеле – король. Никто не может приблизиться к нему. Его не с кем сравнивать.

Я благодарю Бога за то, что он жил, и я могу смотреть его матчи. Сегодня технологии мне это позволяют. Я думаю, что это очень круто», – цитирует Эндрика Goal.com.

Напомним, «Реал» заплатил за тогда 16-летнего форварда Эндрика € 35+25 млн в декабре прошлого года. Этот трансфер стал самым дорогим для игроков младше 18 лет. Контракт между футболистом и «сливочными» подписан до 2027 года, в него будет включена опция продления до 2030-го. Эндрик перейдёт в мадридский клуб сразу же после достижения 18-летнего возраста.