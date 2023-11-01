Бышовец: вживую видел игру Пеле и Марадоны, но в этом плане Месси стоит особняком

Футбольный эксперт Анатолий Бышовец прокомментировал победу форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси в борьбе за «Золотой мяч».

«Меня подобный результат голосования не удивил. Чемпионат мира подчеркнул величие Месси. Если сравнивать его с Мбаппе, то в их очной встрече Месси приложил больше усилий, больше стратегического и тактического видения. При этом физические данные и даже бомбардирские на стороне Мбаппе.

Холанд? Он является настоящим конкурентом для Мбаппе. Эрлинг — ярко выраженный нападающий. Он, можно сказать, форвард таранного типа, но у него очень глубокое понимание игры. Он круто взаимодействует с партнёрами. Однозначно, будущее за Мбаппе и Холандом.

А Месси — уникальное явление в футболе. У него нет потрясающих физических качеств, но как он умеет распределять силы и дирижировать игрой. Он дирижирует всем: ритмом, скоростью, неординарностью. На моей памяти игрока с таким мышлением на футбольном поле не было. Я вживую видел игры Пеле и Марадоны. Но в этом плане Месси стоит особняком. Он удивляет своими решениями в сложных эпизодах, ставя защиту в тупик. Повторюсь, у него нет хороших физических данных. Но стоит отметить, что многие великие люди, включая Наполеона, Ленина и Сталина были маленького роста (смеётся). Они старались превосходить других именно мыслями», — приводит слова Бышовца «Евро-Футбол.Ру».