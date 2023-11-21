Игрок сборной Италии Фраттези: фол Кристанте на Мудрике совсем не однозначный

Полузащитник сборной Италии Давиде Фраттези прокомментировал спорный эпизод в конце минувшего матча квалификации к Евро-2024 с Украиной (0:0), в котором игрок итальянской национальной команды Бриан Кристанте, возможно, сфолил в штрафной на украинском нападающем Михаиле Мудрике.

«Этот эпизод не кажется таким уж однозначным. Вроде бы он его и не трогает, но честно говоря, тогда, находясь на поле, я практически ничего не видел. Затем, когда я посмотрел повтор, мне показалось, что Кристанте его задел, но потом я посмотрел другой повтор, и на этот раз мне показалось, что он даже не тронул Мудрика», — приводит слова Фраттези сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, после восьми туров отборочного турнира к Евро-2024 сборная Италии набрала 14 очков и заняла второе место в группе C, что позволило ей напрямую выйти на данный турнир. В свою очередь, Украина также заработала 14 очков, но расположилась на третьей строчке и теперь постарается попасть на грядущий чемпионат Европы через Лигу Наций.