Олег Веретенников: Кривцов один из самых ярких игроков РПЛ — он заслужил дебют за сборную

Бывший футболист «Ротора» Олег Веретенников высказался о дебюте Никиты Кривцова в составе сборной России в матче с Кубой.

«Кривцов заслужил дебютировать за сборную. Он один из самых ярких игроков нашего чемпионата. До этого у него были вызовы, но мешали травмы, ещё какие-то обстоятельства. Сейчас он вышел и в первом же матче забил — всё сложилось очень хорошо для него», — сказал Веретенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в понедельник, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отмечались Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.