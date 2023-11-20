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Реакция главного тренера сборной России Карпина на песню «Валера» после победы в Волгограде над Кубой со счётом 8:0

Песня для Карпина смотрелась фальшиво. Его реакция — топ
Григорий Телингатер
Реакция главного тренера сборной на песню «Валера»
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Получилось настолько кринжово, что тренер сбежал.

Матч Россия – Куба (8:0) имеет вполне очевидный контекст. Сейчас нам крайне тяжело найти соперника. Удалось привезти лишь 169-ю сборную из рейтинга ФИФА. И подать это можно по-разному. Диапазон интерпретаций – от серьёзной игры на победу до псевдошоу, которое лишь имитирует борьбу.

Восприятие зависит от деталей, и тут важно не сфальшивить. Хорошая посещаемость, так или иначе много голов, а ещё дети, берущие автографы прямо во время матча. Смотрелось местами мило и в целом живо. Даже учитывая весь трэш в обороне гостей. И всё же одна деталь выглядела странно.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
20 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
8 : 0
Куба
1:0 Обляков – 22'     2:0 Головин – 30'     3:0 Миранчук – 34'     4:0 Сильянов – 55'     5:0 Соболев – 66'     6:0 Пруцев – 68'     7:0 Кривцов – 74'     8:0 Мостовой – 78'    

Организаторы перестарались с желанием сделать из футбола праздник. Исполнять живьём песню «Валера, Валера» – достаточно неуместное решение для современной обстановки. Такое выглядело бы сомнительно даже после выхода сборной на чемпионат мира. Настолько часто повторяют, что футбол – командный вид спорта, что выделять кого-то таким образом считается лишним. Песня больше подходила для дня рождения Карпина.

Отсюда и такая реакция тренера, который по ходу песни развернулся и ушёл, а затем сказал: «Я считаю лишнее выделять кого-то. Валера, Вася, кто-то ещё. Акцентировать на этом внимание неправильно. Лучше акцентировать внимание на всей сборной».

Слова Карпина после Кубы:
«Не знаю, почему не пою гимн России. Зато пою «Валера». Карпин после Кубы доволен не всем
«Не знаю, почему не пою гимн России. Зато пою «Валера». Карпин после Кубы доволен не всем

Все понимают, почему счёт получился такой крупный – у нас был крайне слабый соперник. Что тут праздновать? Получилась попытка выдать желаемое за действительное. Отсюда и ощущение чего-то фальшивого. Если мне удалось правильно расслышать, то перед началом песни Карпину ещё сказали улыбаться.

Карпину. Улыбаться. Феноменально, конечно.

В какой-то степени это была подстава для тренера. Его и так регулярно критикуют за то, что вызывает не тех или ляпнет что-нибудь. А тут после Кубы стоял бы улыбался и слушал, как поют песню в его честь. Если задача была в том, чтобы выставить тренера нарциссическим и на него снова набросились эксперты, то задумка оказалась идеальной.

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