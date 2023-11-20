Песня для Карпина смотрелась фальшиво. Его реакция — топ

Матч Россия – Куба (8:0) имеет вполне очевидный контекст. Сейчас нам крайне тяжело найти соперника. Удалось привезти лишь 169-ю сборную из рейтинга ФИФА. И подать это можно по-разному. Диапазон интерпретаций – от серьёзной игры на победу до псевдошоу, которое лишь имитирует борьбу.

Восприятие зависит от деталей, и тут важно не сфальшивить. Хорошая посещаемость, так или иначе много голов, а ещё дети, берущие автографы прямо во время матча. Смотрелось местами мило и в целом живо. Даже учитывая весь трэш в обороне гостей. И всё же одна деталь выглядела странно.

Организаторы перестарались с желанием сделать из футбола праздник. Исполнять живьём песню «Валера, Валера» – достаточно неуместное решение для современной обстановки. Такое выглядело бы сомнительно даже после выхода сборной на чемпионат мира. Настолько часто повторяют, что футбол – командный вид спорта, что выделять кого-то таким образом считается лишним. Песня больше подходила для дня рождения Карпина.

Отсюда и такая реакция тренера, который по ходу песни развернулся и ушёл, а затем сказал: «Я считаю лишнее выделять кого-то. Валера, Вася, кто-то ещё. Акцентировать на этом внимание неправильно. Лучше акцентировать внимание на всей сборной».

Все понимают, почему счёт получился такой крупный – у нас был крайне слабый соперник. Что тут праздновать? Получилась попытка выдать желаемое за действительное. Отсюда и ощущение чего-то фальшивого. Если мне удалось правильно расслышать, то перед началом песни Карпину ещё сказали улыбаться.

Карпину. Улыбаться. Феноменально, конечно.

В какой-то степени это была подстава для тренера. Его и так регулярно критикуют за то, что вызывает не тех или ляпнет что-нибудь. А тут после Кубы стоял бы улыбался и слушал, как поют песню в его честь. Если задача была в том, чтобы выставить тренера нарциссическим и на него снова набросились эксперты, то задумка оказалась идеальной.