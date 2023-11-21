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Игрок Кубы Перес: Россия была намного сильнее. Уровень сравним с игроками мирового класса

Игрок Кубы Перес: Россия была намного сильнее. Уровень сравним с игроками мирового класса
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Игрок сборной Кубы Юинор Перес прокомментировал поражение своей национальной команды в матче со сборной России.

«Соперник был намного сильнее нас. Уровень сборной России сравним с игроками мирового класса. Это было тяжелое поражение для нас, потому что, несмотря на то, что мы не выполнили всё запланированное, у нас были точечные ошибки, которые стоили нам голов», — сказал Перес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в понедельник, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян. В составе победителей голами отмечались Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

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