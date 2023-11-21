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Как сборной России сделать свои матчи интереснее: медиафутбол, турне по Южной Америке и Ближнему Востоку, мнение

Матчи сборной России неинтересно смотреть. 3 идеи, как это исправить
Константин Кринский
Как сборной России сделать свои матчи интереснее
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Вынос Кубы – какой-то фейк. Колонка Константина Кринского.

Вчера сборная России в Волгограде испепелила команду Кубы в товарищеском матче – 8:0. Почему за россыпью голов и ликующими трибунами нет ни результата, ни интереса и как помочь хотя бы со вторым аспектом – в колонке Константина Кринского.

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Бывают дни, когда событий много, а по существу ничего не случилось. И что завтрашний день начнётся не со вчерашних воспоминаний, а с рядовых и приевшихся процессов. Для сборной России – это банальное восстановление после игры и мысли футболистов о скорейшем возвращении в клубы. А о чём, интересно, после победы над Кубой размышлял Валерий Карпин? Да и о чём он думает сегодня? Явно не о весьма карикатурном счёте на табло «Волгоград Арены».

Скажу за себя. После 2:0 в первом тайме матч сборной России смотреть было неинтересно. Стало ясно: попахивает изнасилованием. А что отличились восемь разных футболистов – ну, окей. Что повторили уничтожение кубинцев на московской Олимпиаде (8:0) – наверное, прикольно. Что не побили рекорд по выносу Сан-Марино в 2019-м (9:0) – и ладно. Даже Карпин признал, что «соперник позволял больше, чем положено».

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Последние полтора года – и встреча с Кубой это только подтвердила – матчи сборной России неинтересно смотреть. Они в каком-то смысле – фейк. Потому что не несут в себе ничего: ни для нашей команды, ни для соперника. Так почему бы не воспользоваться изоляцией нашего футбола по полной и не провести это растянутое до неизвестности время с пользой? Вот три идеи для РФС.

Идея первая – маркетинговая: недельный турнир с медиакомандами

Валерий Карпин уже как-то высказывался по поводу игр с представителями медиафутбола. «Шоу чтобы устроить? Ну, можно» – сказал тренер. Именно про это и речь. Сборной России нужны новые зрители, для привлечения которых необходимые новые маркетинговые ходы. А песнями Афродиты подрастающее поколение не заинтересуешь. Скорее оттолкнёшь.

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А если собрать лучшие медиакоманды и сборную России (даже два её состава, как в сентябрьском слоте), вывезти всех в Турцию и сыграть в прайм-тайм на «Матче» три-четыре матча по аналогии с каким-нибудь межсезонным турниром. Учитывая сочные промо, которые к своим матчам готовят клубы МФЛ, ажиотаж точно будет бешеный. Вопрос, конечно, в мотивации сборной России. Но, как показала игра с Кубой, забивать по восемь с улыбкой на лице наши ребята умеют. Хоть и без горящих глаз. Но если затянуть ребят в буллиты и челленджи, может, кому-то из них и будет чуть интереснее, чем вчера.

Идея вторая – коммуникационная: турне по Южной Америке или Северной Африке

С этим посложнее, но РФС в последние полтора года демонстрирует чудеса убедительности: и с египетскими олимпийцами дважды сыграли, и Камерун привезли в Москву, и Кубу – в Волгоград. Да чего только не было, учитывая опыт с Таджикистаном, Узбекистаном, Ираном и даже Кенией. Все эти встречи имеют важный коммуникационный эффект: с Россией можно иметь дело, несмотря на всевозможные баны. И его можно усилить.

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Да, договориться о подобном будет проблематично, но турне по Северной Африке или – что было бы интереснее – по Южной Америке могло бы стать большим шагом по возвращению сборной России к официальным матчам. Наверное, не сразу, но всё же. Для наших футболистов – это возможность сыграть с участниками последних ЧМ и представителями европейских клубов. Для оппонентов – шанс подготовиться через товарищеские игры к встречам отбора ЧМ-2026.

Идея третья – губительная: перейти в Азиатскую конфедерацию

Сразу оговорюсь: я против этого решения и уже писал об аргументах, почему это плохо. Российский футбол от смены региона получит больше вреда, чем пользы. Но если всё-таки абстрагироваться от субъективных ощущений, сборная России получит хотя бы официальные матчи и какую-никакую соревновательность. Кубок Азии или отбор к ЧМ-2030 (ближайший уже стартовал) – официальных встреч не хватает как воздух. К ним совсем иное отношение. Спросите хоть у Карпина, хоть Головина, хоть у себя.

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