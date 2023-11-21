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Магомед Адиев останется на посту главного тренера сборной Казахстана

Магомед Адиев останется на посту главного тренера сборной Казахстана
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Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов заявил, что главный тренер национальной команды Магомед Адиев не покинет свой пост.

«Магомед Адиев останется на посту главного тренера сборной. Сейчас мы вместе с ним расписываем большой план по развитию нашего футбола. Есть проекты, которые нужно отработать по нашей системе и стратегии», — приводит слова Барменкулова Metaratings.

Под руководством российского специалиста сборная Казахстана заняли третье место в группе H отборочного раунда чемпионата Европы — 2024. Накануне казахстанцы уступили сборной Словении (1:2) в решающем матче и лишились шансов выйти на Евро-2024 напрямую. 46-летний Адиев возглавляет сборную Казахстана с конца апреля 2023 года.

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