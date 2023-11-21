Магомед Адиев останется на посту главного тренера сборной Казахстана

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов заявил, что главный тренер национальной команды Магомед Адиев не покинет свой пост.

«Магомед Адиев останется на посту главного тренера сборной. Сейчас мы вместе с ним расписываем большой план по развитию нашего футбола. Есть проекты, которые нужно отработать по нашей системе и стратегии», — приводит слова Барменкулова Metaratings.

Под руководством российского специалиста сборная Казахстана заняли третье место в группе H отборочного раунда чемпионата Европы — 2024. Накануне казахстанцы уступили сборной Словении (1:2) в решающем матче и лишились шансов выйти на Евро-2024 напрямую. 46-летний Адиев возглавляет сборную Казахстана с конца апреля 2023 года.