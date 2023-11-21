Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Армения. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник сборной Казахстана Скворцов: обидно, что не смогли выйти на Евро-2024 напрямую

Защитник сборной Казахстана Скворцов: обидно, что не смогли выйти на Евро-2024 напрямую
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Химок» и сборной Казахстана Лев Скворцов высказался о поражении национальной команды в матче отборочного раунда чемпионата Европы — 2024 со Словенией (1:2).

«Впечатления от матча не могут быть положительными, потому что мы проиграли эту игру. Очень обидно, что так вышло. Тренерский штаб разберёт, почему не выиграли, но в целом второй тайм для нас сложился хорошо. Мы могли бы тоже забить свой второй гол. Мы улетаем из Словении с чувством досады, потому что не смогли подарить стране радость и выйти на чемпионат Европы напрямую. Очень сильно чувствовали поддержку от всех болельщиков. Спасибо огромное всем болельщикам и всей стране за такую поддержку!

Что сказал Адиев после матча? Я думаю, это должно остаться в раздевалке. Конечно, наши успехи связаны с работой Адиева. Ещё я бы хотел отметить работу президента Казахстанской федерации футбола — Адилета Назарбаевича Барменкулова. Они за два года проделали колоссальную работу, и я думаю, результат налицо. В плей-офф мы встречаемся со сборной Греции, не лёгкий соперник. Но будем готовиться и постараемся выиграть свои матчи», — приводит слова Скворцова Metaratings.

Материалы по теме
Магомед Адиев останется на посту главного тренера сборной Казахстана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android