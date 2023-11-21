«Барселона» отказалась от идеи с поиском замены для травмированного Гави

«Барселона» не будет подписывать центрального полузащитника после травмы хавбека Гави предстоящей зимой, сообщает Marca.

По информации источника, руководство каталонцев посчитало, что потенциальный трансфер будет нецелесообразным. В клубе видят прогресс ещё одного молодого полузащитника Фермина Лопеса и полностью доверяют ему. Также боссы сине-гранатовых решили, что полузащитная линия в количестве пяти человек не нуждается в доукомплектовании.

Отмечается, что финансовый вопрос также сыграл немаловажную роль. Испанская команда держит в уме потенциальное подписание нападающего Витора Роке, а также возможный выкуп Жоау Канселу и Жоау Феликса, выступающих на данный момент за «Барселону» на правах годичной аренды.

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В текущем сезоне Гави провёл за «Барселону» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к полузащитнику «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо.