Гендир ЦСКА Бабаев: хочется поблагодарить Дзагоева за ту пользу, которую он принёс команде

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поблагодарил бывшего игрока красно-синих Алана Дзагоева за пользу, которую он принёс команде.

«Всегда грустно, когда такие великие игроки, как Алан Дзагоев, завершают карьеру. Мы с большой теплотой вспоминаем о том времени, которое Алан провёл в нашем клубе. Уже в 17 лет, только перейдя к нам, Дзага (Дзагоев. — Прим. «Чемпионата») стал показывать высочайший уровень игры. Многие помнят его ассистентский хет‑трик в матче со «Спартаком» в 2008 году, великолепные мячи в Лиге чемпионов и Лиге Европы, блистательную игру за сборную и, конечно же, чемпионский гол в игре с «Рубином» в 2016‑м. Все те победы и трофеи невозможно представить без Алана. Поэтому хочется поблагодарить его за ту пользу, которую он принёс ПФК ЦСКА, тот вклад в достижение общих целей, за голы и голевые передачи, за ту радость, которую он доставлял болельщикам.

Дзагоева всегда отличал футбольный интеллект: великолепное видение поля, умение вовремя отдать точный разрезающий пас, абсолютно непредсказуемый для соперника. Алана долгое время преследовали травмы, но, несмотря на все сложности, он построил выдающуюся карьеру, которой можно только восхищаться. Не каждый игрок может похвастаться такими достижениями: трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка и Суперкубка, а также не забываем о более чем 200 голевых действиях. Его футбольный путь должен стать ориентиром для юных поколений армейцев», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».