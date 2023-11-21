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Гендиректор «Интера»: переговоры с Лаутаро будут лёгкими. Он хочет остаться в клубе

Гендиректор «Интера»: переговоры с Лаутаро будут лёгкими. Он хочет остаться в клубе
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о возможном продлении контракта с аргентинским нападающим команды Лаутаро Мартинесом.

«Нет никаких проблем с новым контрактом для Лаутаро. Он также неоднократно говорил, что хочет остаться с нами на долгие годы.

Мы на одной волне, мы хотим продолжать совместную работу. Думаю, переговоры о продлении будут лёгкими», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Мартинес выступает за «Интер» на протяжении пяти лет (с 2018 года). В текущем сезоне аргентинский форвард провёл за «нерадзурри» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами. Действующее соглашение игрока с миланский клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.

Ранее сообщалось, что сам Мартинес позитивно настроен на продолжение сотрудничества с «Интером».

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