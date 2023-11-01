«Интер» сорвал сделку по переходу Лаутаро Мартинеса в «Атлетико» в 2018 году

Директор «Интера» Пьерро Аусилио рассказал о трансферной саге 2018 года. Тогда «нерадзурри» в последний момент смогли перехватить нападающего «Расинга» Лаутаро Мартинеса у мадридского «Атлетико».

«Я могу сообщить, что Лаутаро уже готовился стать новым игроком мадридского «Атлетико» в 2018 году.

Между «Расингом» и «Атлетико» для окончательной договорённости не хватало лишь одного небольшого пункта. Тогда наши аргентинские легенды Санетти и Милито помогли нам в переговорах… Я полетел в Аргентину, и мы вместе провернули сделку», — приводит слова Аусилио журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Трансфер Мартинеса обошёлся «Интеру» в € 25 млн. С миланской командой форвард завоевал пять трофеев: скудетто, а также два Кубка и два Суперкубка Италии.

В текущем сезоне Мартинес провёл за «Интер» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 млн.