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Дик Адвокат высказался об отстранении российских клубов от еврокубков

Дик Адвокат высказался об отстранении российских клубов от еврокубков
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Бывший тренер сборной России по футболу Дик Адвокат выразил сожаление по поводу отстранения российских клубов от еврокубков.

«Жаль, что команды не могут играть в еврокубках. Надеюсь, что в будущем всё снова станет как прежде», — приводит слова Адвоката «Спорт-экспресс».

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.

Дик Адвокат возглавлял сборную России с 2010 по 2012 год. Под его руководством российская национальная команда выступала на чемпионате Европы — 2012. Турнир проходил в Польше и на Украине. Тогда россияне не смогли пройти в плей-офф, вылетев после группового этапа.

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