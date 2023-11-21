Дик Адвокат прокомментировал новость о завершении карьеры Алана Дзагоева

Бывший тренер сборной России по футболу Дик Адвокат отреагировал на новость о завершении карьеры полузащитника Алана Дзагоева.

«Дзагоев был очень талантливым игроком. К сожалению, его настигло много травм. Но, даже несмотря на это, у него была отличная карьера. Его потенциал был невероятным! В 2012 году он сыграл во всех матчах на чемпионате Европы. На мой взгляд, он был лучшим бомбардиром той команды! У меня только положительные воспоминания о Дзагоеве», — приводит слова Адвоката «Спорт-экспресс».

Напомним, последним клубом Дзагоева была греческая «Ламия», за которую он провёл лишь два матча. В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги российский футболист провёл 20 матчей в составе «Рубина», в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Ранее полузащитник выступал за московский ЦСКА с 2008 по 2022 год, став в составе армейцев трёхкратным чемпионом России.