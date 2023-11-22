Квалификация Евро-2024: Швейцария минимально уступила Румынии. Беларусь одолела Косово

Завершились три заключительных матча группы I квалификационного раунда Евро-2024. В одном из них встречались сборные Румынии и Швейцарии. Игра проходила на стадионе «Арена Националэ» в Бухаресте. Гости потерпели сенсационное поражение — 0:1. Победу румынам принёс точный удар Дениса Алибека на 50-й минуте.
Несмотря на сегодняшнюю неудачу, швейцарцы пробились на Евро-2024, заняв второе место в группе. Команда набрала 17 очков. Румыния стала первой в квартете, разжившись 22 очками.
Ещё в одном матче группы I сборная Беларуси на выезде не без труда переиграла Косово — 1:0. Голом в составе «белокрылых» в концовке первого тайма отметился нападающий Дмитрий Антилевский.
Белорусы заняли четвёртое место в квартете, набрав 12 очков и опередив Косово на одно очко.
В последнем матче группы I сборная Израиля на выезде уверенно обыграла Андорру (2:0) благодаря автоголу Жоана Сервоса и мячу Гади Кинды.
Израильтяне заняли третье место в группе I, набрав 15 очков. Сборная Андорры финишировала на последнем, шестом месте, сумев разжиться лишь двумя очками в 10 играх отборочного турнира.
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