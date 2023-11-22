В «Ламии» заявили, что не рассматривают сотрудничество с Дзагоевым

Спортивный директор греческой «Ламии» Сакис Цикнис заявил, что клуб не рассматривает сотрудничество с бывшим игроком команды Аланом Дзагоевым.

«Конечно, нам жаль, что Алан принял такое решение. В данный момент мы не рассматриваем возможность сотрудничать с ним в другом статусе, а в будущем — не знаю.

Дзагоеву нужно время, чтобы подумать обо всём и сконцентрироваться на самом себе. Мы запомним его хорошим игроком, отличным парнем и другом! Хотим ли пригласить ещё игроков из России? Почему бы и нет», — приводит слова Цикниса Sport24.

33-летний футболист присоединился к «Ламии» нынешней осенью в качестве свободного агента. Дзагоев успел сыграть лишь две игры, в которых провёл на поле всего 14 минут.