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В «Ламии» заявили, что не рассматривают сотрудничество с Дзагоевым

В «Ламии» заявили, что не рассматривают сотрудничество с Дзагоевым
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Спортивный директор греческой «Ламии» Сакис Цикнис заявил, что клуб не рассматривает сотрудничество с бывшим игроком команды Аланом Дзагоевым.

«Конечно, нам жаль, что Алан принял такое решение. В данный момент мы не рассматриваем возможность сотрудничать с ним в другом статусе, а в будущем — не знаю.

Дзагоеву нужно время, чтобы подумать обо всём и сконцентрироваться на самом себе. Мы запомним его хорошим игроком, отличным парнем и другом! Хотим ли пригласить ещё игроков из России? Почему бы и нет», — приводит слова Цикниса Sport24.

33-летний футболист присоединился к «Ламии» нынешней осенью в качестве свободного агента. Дзагоев успел сыграть лишь две игры, в которых провёл на поле всего 14 минут.

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