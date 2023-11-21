Гендир ЦСКА Бабаев — о Дзагоеве: наши двери для него всегда будут открыты

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб ждёт бывшего игрока армейцев Алана Дзагоева в любом качестве.

«Мы всегда ждём Алана обратно домой в любом качестве. Если он захочет вернуться в структуру клуба, наши двери для него всегда будут открыты. Вместе обсудим и решим, какой именно будет эта роль, а пока нужно немного отдохнуть и насладиться моментом — пройден по‑настоящему большой и славный путь», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 21 ноября, Дзагоев объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры. Алан выступал за московский ЦСКА с 2008 по 2022 год, став в составе армейцев трёхкратным чемпионом России. Всего на клубном уровне Алан провёл 435 матчей, забил 89 голов и сделал 95 результативных передач.