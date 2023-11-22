Уругвай, Колумбия и Эквадор одержали победы в отборе на ЧМ-2026

В Южной Америке завершились три матча 6-го тура отборочного турнира ЧМ-2026.
Сборная Уругвая на своём поле разгромила Боливию со счётом 3:0. Игра прошла на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео. Дубль у хозяев оформил нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес. Ещё один мяч забил в свои ворота Габриел Вильямил. Полузащитник «Балтики» и сборной Боливии Роберто Фернандес провёл на поле весь матч. На счету Уругвая стало 13 очков после шести матчей.
Парагвай уступил дома Колумбии 0:1. Игра прошла на стадионе «Дефенсорес дель Чако» в Асунсьоне. Единственный гол забил нападающий «Вердера» Рафаэль Борре с пенальти. Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль и нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вышли на замену в составе гостей на 74-й минуте. Кордоба на 83-й получил жёлтую карточку.
Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна и защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо провели весь матч на скамейке запасных у хозяев. Колумбия остаётся единственной командой, которая выступает без поражений в южноамериканском отборе. У команды 12 очков после шести матчей.
Эквадор победил Чили дома 1:0. Игра прошла на стадионе «Родриго Пас Дельгадо» в Кито. Единственный гол забил Анхель Мена. Нападающий ЦСКА и сборной Чили Виктор Давила вышел на замену на 55-й минуте. На счету Эквадора в отборе беспроигрышная серия из пяти матчей.
- 22 ноября 2023
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