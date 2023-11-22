Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уругвай, Колумбия и Эквадор одержали победы в отборе на ЧМ-2026

Уругвай, Колумбия и Эквадор одержали победы в отборе на ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

В Южной Америке завершились три матча 6-го тура отборочного турнира ЧМ-2026.

Сборная Уругвая на своём поле разгромила Боливию со счётом 3:0. Игра прошла на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео. Дубль у хозяев оформил нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес. Ещё один мяч забил в свои ворота Габриел Вильямил. Полузащитник «Балтики» и сборной Боливии Роберто Фернандес провёл на поле весь матч. На счету Уругвая стало 13 очков после шести матчей.

ЧМ-2026 - Южная Америка . Южная Америка. 6-й тур
22 ноября 2023, среда. 02:30 МСК
Уругвай
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Нуньес – 15'     2:0 Villamil – 39'     3:0 Нуньес – 71'    

Парагвай уступил дома Колумбии 0:1. Игра прошла на стадионе «Дефенсорес дель Чако» в Асунсьоне. Единственный гол забил нападающий «Вердера» Рафаэль Борре с пенальти. Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль и нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вышли на замену в составе гостей на 74-й минуте. Кордоба на 83-й получил жёлтую карточку.

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна и защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо провели весь матч на скамейке запасных у хозяев. Колумбия остаётся единственной командой, которая выступает без поражений в южноамериканском отборе. У команды 12 очков после шести матчей.

ЧМ-2026 - Южная Америка . Южная Америка. 6-й тур
22 ноября 2023, среда. 02:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Колумбия
0:1 Борре – 11'    

Эквадор победил Чили дома 1:0. Игра прошла на стадионе «Родриго Пас Дельгадо» в Кито. Единственный гол забил Анхель Мена. Нападающий ЦСКА и сборной Чили Виктор Давила вышел на замену на 55-й минуте. На счету Эквадора в отборе беспроигрышная серия из пяти матчей.

ЧМ-2026 - Южная Америка . Южная Америка. 6-й тур
22 ноября 2023, среда. 02:30 МСК
Эквадор
Окончен
1 : 0
Чили
1:0 Мена – 21'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android