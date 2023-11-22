Видео: тренер «Факела» Ташуев спел в караоке песню Агутина и Преснякова «Аэропорты»

В соцстеях появилось видео, на котором главный тренер «Факел» Сергей Ташуев исполняет в караоке известную песню Леонида Агутина и Владимира Преснякова «Аэропорты». Ролик стал вирусным в российском сегменте интернета.

Тренер «Факела» Ташуев спел в караоке песню Агутина и Преснякова «Аэропорты». Видео:

Ролик был опубликован в телеграм-канале «Главрде Сошин»

Напомним, по итогам первого круга чемпионата России сезона-2023/2024 «Факел» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету воронежской команды 19 очков в 15 играх. Следующий матч в рамках РПЛ команда Ташуева сыграет с «Рубином». Игра состоится в Казани 26 ноября.

Сергей Ташуев возглавил воронежский «Факел» в сентябре 2023 года.