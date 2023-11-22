Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: игроки сборной Аргентины смогут убедить Скалони продолжить работу

Источник: игроки сборной Аргентины смогут убедить Скалони продолжить работу
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный журналист Гастон Эдул прокомментировал возможный уход главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони со своего поста после матча 6-го тура квалификации чемпионата мира – 2026 с Бразилией (1:0).

«Лионель Скалони не стал сегодня уходить из сборной Аргентины. Он ничего не сказал игрокам в раздевалке. Игроки говорят о том, что смогут убедить его продолжить работу. Решение будет за ним», — заявил журналист на своей станице в соцсети Х (ранее Твиттер).

Сборная Аргентины одержала победу в этой игре благодаря голу защитника Николаса Отаменди на 63-й минуте. Аргентинцы возглавляют турнирную таблицу отборочного раунда к ЧМ-2026 в Южной Америке, набрав 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Бразилия занимает шестую строчку. У «селесао» в активе семь очков.

Материалы по теме
«Мне нужно подумать. Аргентине нужен тренер, обладающий энергией». Скалони — о сборной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android