Источник: игроки сборной Аргентины смогут убедить Скалони продолжить работу

Спортивный журналист Гастон Эдул прокомментировал возможный уход главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони со своего поста после матча 6-го тура квалификации чемпионата мира – 2026 с Бразилией (1:0).

«Лионель Скалони не стал сегодня уходить из сборной Аргентины. Он ничего не сказал игрокам в раздевалке. Игроки говорят о том, что смогут убедить его продолжить работу. Решение будет за ним», — заявил журналист на своей станице в соцсети Х (ранее Твиттер).

Сборная Аргентины одержала победу в этой игре благодаря голу защитника Николаса Отаменди на 63-й минуте. Аргентинцы возглавляют турнирную таблицу отборочного раунда к ЧМ-2026 в Южной Америке, набрав 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Бразилия занимает шестую строчку. У «селесао» в активе семь очков.