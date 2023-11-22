Алан Дзагоев объяснил, почему не смог реализовать свой талант

Бывший полузащитник ПФК ЦСКА, «Рубина» и сборной России Алан Дзагоев объяснил, почему не смог реализовать свой футбольный талант на 100%.

«Почему я не сумел раскрыть свой талант? Тут всё в совокупности. Не самое профессиональное отношение к своему делу. Отсюда травма, отсюда рецидивы. В первую очередь [виновник] это я. Во вторую очередь не снимаю также ответственности с тех моментов, когда меня выпускали недолеченным. Всё в совокупности. Клубы смотрят, топ-клубы особенно, что у меня в сезоне как минимум одна травма, и это негативно влияет. А дальше уже всё. Когда вот ближе уже к 28 было, там уже опять-таки кресты случились.

На самом деле всё так и есть. Всё легко получалось, и я думал, что тренажерный зал мне не особо нужен. Я на него вообще забивал. До тренировок мне не нужно разминаться. Конечно, в какие-то периоды я собирался и делал всё это. Какой-то период опять забил», — сказал Дзагоев в видео на YouTube-канале Nobel.

Напомним, вчера, 21 ноября, 33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Всего на клубном уровне россиянин провёл 435 матчей, забил 89 голов и сделал 95 результативных передач.