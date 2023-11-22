Омари Тетрадзе: кто бы ни играл против России, счёт 8:0 даёт надежду на будущее

Бывший тренер «Анжи», «Волги» и «Енисея» Омари Тетрадзе высказался о разгромной победе сборной России над национальной командой Кубы.

«Какая бы команда ни играла против России, счёт 8:0 даёт надежду на будущее. Столько мячей тоже нужно уметь забить. Наша сборная оставила очень приятное впечатление. Ребята серьёзно отнеслись к игре, вышли на поле с хорошим настроением и порадовали болельщиков и качество игры, и результатом», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В 2023 году сборная России провела товарищеские матчи с командами Ирана (1:1, Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2) и Кубы (8:0). С февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований совместным решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.