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Дьяков: даже играя за сборную, в товарищеских матчах может быть расслабленность

Дьяков: даже играя за сборную, в товарищеских матчах может быть расслабленность
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Бывший защитник «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о товарищеских матчах сборной России. По его мнению, футболисты могут допускать расслабленность в играх, которые не носят официальный характер.

«Сложно оценивать команду, когда у неё только товарищеские матчи. Почти всегда соперники были не самые сильные. Можно только выделить матч с Камеруном. Это хорошая команда, одна из лучших команд Африки и участник чемпионата мира. В этом матче мы сыграли хорошо. А делать выводы и говорить, что мы в порядке или нет, нельзя. Тот же матч с Кенией оставил осадок. Даже играя за сборную, в товарищеских матчах могут быть недонастрой и расслабленность», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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