Глава «Порту»: «Милан» летом делал нам смешные предложения по Тареми

Президент «Порту» Хорхе Нуну Пинту да Кошта высказался об истекающем сроке контракта с нападающим португальской команды Мехди Тареми.

«У него имеются предложения от других клубов с зарплатой € 10 млн в год — «Порту» не в состоянии перебить их.

Прошлым летом «Милан» сделал нам смешное предложение, о котором я даже не хочу говорить», — приводит слова да Кошты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в самом конце летнего трансферного окна «Милан» предложил € 15 млн за переход 31-летнего нападающего. «Порту» решил не расставаться со своим бомбардиром за эти деньги.

В текущем сезоне Тареми провёл за «Порту» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.