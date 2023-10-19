Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Интера» высказался о возможном подписании форварда «Порту» Тареми

Гендиректор «Интера» высказался о возможном подписании форварда «Порту» Тареми
Комментарии

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о возможном подписании нападающего «Интера» и сборной Ирана Мехди Тареми в качестве свободного агента.

«Тареми в январе подпишет контракт с «Интером»? Я так не думаю. Но мы — «Интер», мы должны быть внимательны к каждой возможности.

Многие игроки хотят приехать сюда и выступать за нашу команду. Посмотрите на тех же Павара, Тюрама, а также на Зоммера», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Тареми перешёл в «Порту» из «Риу Аве» в августе 2023 года. Сумма трансфера составила € 4,73 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 31-летнего иранца в € 18 млн.

В нынешнем сезоне Тареми сыграл 11 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Материалы по теме
«Интер» интересуется нападающим «Порту» Мехди Тареми
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android