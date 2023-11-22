Казахстанские фанаты заспамили комментарии под постом «МЮ» после новости об Алипе

Казахстанские болельщики заспамили комментарии под постом английского «Манчестер Юнайтед» после новости об игроке «Зенита» Нуралы Алипе.

Фото: Комментарии «Манчестер Юнайтед»

Фото: Комментарии «Манчестер Юнайтед»

Напомним, ранее появилась информация о том, что «красные дьяволы» интересуются казахстанским защитником. После этого под последним постом «Манчестер Юнайтед» в «Инстаграме»* появилось более 160 тыс. комментариев, где бóльшая часть фанатов из Казахстана. При этом другие посты англичан собирают около 1,5-3 тыс. комментариев.

В нынешнем сезоне 23-летний игрок сыграл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Алипа составляет € 2 млн.

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