Ловчев: Дзагоев оставил яркий след. Он отлично выступал как за сборную, так и за клуб

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о решении полузащитника Алана Дзагоева завершить игровую карьеру.

«Алан завершил карьеру. Он играл в заметной команде, был там заметной личностью. Концовка карьеры была не такой яркой, как думалось, но вспомнить есть о чём. В конце карьеры было много травм, и Алан играл уже мало. Но след он оставил яркий, матчей ярких достаточно много — и на уровне сборной, и на уровне клуба. Много забивал, много отдавал результативных пасов, много трофеев выиграл. Хорошая карьера», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Предыдущим клубом Алана перед греческой «Ламией» был «Рубин». В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги российский футболист провёл 20 матчей в составе казанцев, в которых отметился тремя забитыми мячами. Ранее полузащитник выступал за московский ЦСКА с 2008 по 2022 год, став в составе армейцев трёхкратным чемпионом России.