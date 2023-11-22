Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловчев: Дзагоев оставил яркий след. Он отлично выступал как за сборную, так и за клуб

Ловчев: Дзагоев оставил яркий след. Он отлично выступал как за сборную, так и за клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о решении полузащитника Алана Дзагоева завершить игровую карьеру.

«Алан завершил карьеру. Он играл в заметной команде, был там заметной личностью. Концовка карьеры была не такой яркой, как думалось, но вспомнить есть о чём. В конце карьеры было много травм, и Алан играл уже мало. Но след он оставил яркий, матчей ярких достаточно много — и на уровне сборной, и на уровне клуба. Много забивал, много отдавал результативных пасов, много трофеев выиграл. Хорошая карьера», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Предыдущим клубом Алана перед греческой «Ламией» был «Рубин». В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги российский футболист провёл 20 матчей в составе казанцев, в которых отметился тремя забитыми мячами. Ранее полузащитник выступал за московский ЦСКА с 2008 по 2022 год, став в составе армейцев трёхкратным чемпионом России.

Материалы по теме
«Нужно было уходить в «Челси». Дзагоев рассказал, как исправил бы свою карьеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android