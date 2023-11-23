Ловчев: сборной России нужно продолжать играть. Особенно дома — ей там всегда рады

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о текущем положении дел в сборной России.

«Много разговоров о том, нужна ли сейчас сборная России, надо ли ей играть. Для меня очевидно, что играть нужно, и, судя по тому, что мы видели в этом году в исполнении команды, надо стараться играть у себя дома — там, где команду ждут и где ей рады.

Мы видели матчи с Камеруном и с Кубой — сравнивать с игровой точки зрения соперников сложно, но игры схожи в интересе зрителя и, как мы видели, в интересе самой команды к таким матчам. Надо играть дома, а на стадионе при турецком отеле играть не надо. Если, конечно, мы не хотим получить матч для галочки. Если мы требуем от футболистов настроя и результата, значит, и отношение к организации должно быть соответствующим.

Мы сыграли с азиатами, с африканцами. На очереди, как я понимаю, Латинская Америка. И, конечно, если удастся организовать матч с топ-командой, это будет прорывом и щелчком по носу тем, кто продвигает идею изоляции России. Мы видели пример матча с Бразилией — тогда это был вопрос больших денег. Сейчас, безусловно, это вопрос и дипломатических усилий.

А сборная, на мой взгляд, за образец должна взять матч с Кубой. Безусловно, не самый сильный соперник. Но такой же — не самый сильный — и Кения, с которой мучились месяц назад. Неважно, что соперник не топ-уровня, важно — показывать свою силу и забивать в любом матче много, играть по максимуму. Тогда и отношение к команде очень быстро начнёт меняться», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.