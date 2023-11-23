Габриэл Жезус забил 23 гола в Лиге чемпионов — больше, чем Фирмино, Ромарио и Роналдиньо

Бразильский нападающий «Арсенала» Габриэль Жезус забил 24 гола в Лиге чемпионов за время своей карьеры. Это больше, чем у экс-нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино, бывшего форварда ПСВ Ромарио и экс-игрока «Барселоны» Роналдиньо.

На счету Фирмино 22 гола в рамках Лиги чемпионов, Ромарио забил 20 мячей, а Роналдиньо, выступавший также за «ПСЖ» и «Милан», — 18. 26-летний Жезус выступает за «Арсенал» с лета 2022 года. Ранее бразилец играл за «Манчестер Сити», в составе «горожан» Габриэл выигрывал чемпионский титул, Кубок Англии, Суперкубок страны и Кубок лиги.

В нынешнем сезоне нападающий забил один гол в семи матчах английской Премьер-лиги. В прошлом сезоне в 26 матчах высшего английского дивизиона бразилец забил 11 мячей.