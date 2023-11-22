Жезус — о голевой засухе в сборной Бразилии: забивать — не моя сильная сторона

Нападающий английского «Арсенала» и сборной Бразилии Габриэл Жезус высказался о длительной безголевой серии в национальной команде.

«Есть вещи, которые я не могу контролировать. Я тренируюсь, стараюсь забить, двигаюсь, помогаю команде. Голы рано или поздно придут, это неизбежно. Считаю, это не моя сильная сторона, но я умею забивать и нахожусь здесь для этого. Это случится. Я продолжаю спокойно работать. Я не из тех, кто отвечает на критику, и не из тех, кто радуется похвале. Раньше так было, но больше — нет», — приводит слова Жезуса Terra.

Последний раз Жезус забивал за национальную команду в официальном матче в июле 2019 года в финале Кубка Америки с Перу (3:1). С тех пор 26-летний форвард забил только один мяч за Бразилию — в товарищеском матче со сборной Южной Кореи (5:1) в июне 2022 года.