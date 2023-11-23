Стали известны пары стыковых матчей отбора на Евро-2024

В четверг, 23 ноября, состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2024. Мероприятие прошло в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария).
По итогам жеребьёвки определился путь сборных Украины, Финляндии и Исландии. Жеребьёвка пути С не проводилась — все пары автоматически определились ранее.
Полуфинальные пары стыковых матчей выглядят следующим образом:
Путь А:
Польша – Эстония;
Уэльс – Финляндия.
Путь В:
Израиль – Исландия;
Босния и Герцеговина – Украина.
Путь С:
Грузия – Люксембург;
Греция – Казахстан.
В рамках трёх стыковых турниров 21 марта будут сыграны шесть полуфиналов, 26 марта – три финала. Три победителя финалов станут участниками предстоящего чемпионата Европы в Германии. Ранее был оглашён состав корзин для жеребьёвки группового этапа финальной части Евро-2024.