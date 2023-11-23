Стали известны пары стыковых матчей отбора на Евро-2024

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В четверг, 23 ноября, состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2024. Мероприятие прошло в Доме европейского футбола в Ньоне (Швейцария).

По итогам жеребьёвки определился путь сборных Украины, Финляндии и Исландии. Жеребьёвка пути С не проводилась — все пары автоматически определились ранее.

Полуфинальные пары стыковых матчей выглядят следующим образом:

Путь А:

Польша – Эстония;

Уэльс – Финляндия.

Путь В:

Израиль – Исландия;

Босния и Герцеговина – Украина.

Путь С:

Грузия – Люксембург;

Греция – Казахстан.

В рамках трёх стыковых турниров 21 марта будут сыграны шесть полуфиналов, 26 марта – три финала. Три победителя финалов станут участниками предстоящего чемпионата Европы в Германии. Ранее был оглашён состав корзин для жеребьёвки группового этапа финальной части Евро-2024.