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Определился состав корзин для жеребьёвки группового этапа Евро-2024

Определился состав корзин для жеребьёвки группового этапа Евро-2024
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Определился состав корзин для жеребьёвки финальной части чемпионата Европы 2024 года.

Первая — Германия, Португалия, Франция, Бельгия, Испания, Англия.
Вторая — Венгрия, Турция, Дания, Албания, Румыния, Австрия.
Третья — Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия.
Четвёртая — Италия, Сербия, Швейцария, плей-офф А, плей-офф Б, плей-офф С.

Жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы 2024 года состоится 2 декабря.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

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