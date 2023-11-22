Определился состав корзин для жеребьёвки группового этапа Евро-2024

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Определился состав корзин для жеребьёвки финальной части чемпионата Европы 2024 года.

Первая — Германия, Португалия, Франция, Бельгия, Испания, Англия.

Вторая — Венгрия, Турция, Дания, Албания, Румыния, Австрия.

Третья — Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия.

Четвёртая — Италия, Сербия, Швейцария, плей-офф А, плей-офф Б, плей-офф С.

Жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы 2024 года состоится 2 декабря.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.