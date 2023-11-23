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Игрок «Крыльев Советов» Шитов: пусть уже любой другой станет чемпионом, кроме «Зенита»!

Игрок «Крыльев Советов» Шитов: пусть уже любой другой станет чемпионом, кроме «Зенита»!
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Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов ответил на вопрос о своём отношении к постоянным чемпионствам «Зенита».

«Гегемония одного клуба в РПЛ? Какого-то раздражения или неприязни нет, но уже хочется, чтобы другая команда была выше «Зенита». Если не брать «Крылья», то пусть уже любой другой станет чемпионом, кроме «Зенита», — сказал Шитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Зенит», являясь действующим чемпионом России, после 15 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр располагаются на четвёртой строчке. Команда Игоря Осинькина набрала 25 очков.

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