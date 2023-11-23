Владислав Шитов: «Крылья Советов» могли быть выше ЦСКА и «Динамо» с отрывом

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов рассказал, доволен ли он местом самарской команды после завершения первого круга РПЛ.

«После предыдущего сезона было бы странно не быть довольным текущим местом, но всегда хочется большего. «Крылья» могли набирать больше очков и сейчас не делить места с ЦСКА и «Динамо», а быть третьими с отрывом», — сказал Шитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Крылья Советов» после 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 25 очков. 20-летний Владислав Шитов провёл 12 матчей за «Крылья Советов», забил три гола и сделал одну результативную передачу.