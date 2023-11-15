«Крылья Советов» — лидер первого круга РПЛ по голам и проценту реализации моментов

«Крылья Советов» – лидер первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 по проценту реализации голевых моментов. Соответствующий рейтинг опубликован в телеграм-канале «РУСТАТ».

Так, самарская команда создала 83 голевых момента и забила 31 гол. Процент реализации — 37%. Больше всего голевых шансов в первом круге РПЛ создал «Зенит» (95), однако забить команда из Петербурга смогла лишь 30 голов (процент реализации — 32%).

Худшей командой первого круга по проценту реализации стал «Оренбург»: 90 голевых моментов, 16 голов, процент реализации — 18%.

Фото: Телеграм-канал РУСТАТ

Напомним, лидером Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 по итогам первого круга стал «Краснодар». «Быки» опережают действующего чемпиона, «Зенит», на два очка.