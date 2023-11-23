Тухель: Мюллер — икона «Баварии», легенда. Мы хотим, чтобы он остался в клубе

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о нападающем своей команды Томасе Мюллере.

«Мы хотим, чтобы он остался в нашем клубе. Очевидно, что и он хочет продолжить выступления за «Баварию». Почему бы ему не продолжать играть на самом высоком уровне?

Я очень позитивно отношусь к нему. Томас — икона клуба, легенда. Мы относимся к нему с максимальным уважением», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Мюллер выступает за «Баварию» на протяжении 16 лет (с 2007 года). В текущем сезоне форвард провёл за мюнхенцев 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Мюллеру со стороны «Манчестер Юнайтед».