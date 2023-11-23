Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Get German Football News.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» может возобновить интерес к игроку, если он не сможет достичь соглашения о новом контракте с мюнхенской «Баварией».

Отмечается, «Манчестер Юнайтед» проявлял интерес к футболисту в январе, однако немец не был заинтересован переходить в чемпионат Англии. При этом, в Мюллере лично заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, который считает, что его опыт поможет клубу вернуться на правильный путь.

Сам 34-летний футболист хочет продолжать играть как минимум до 2025 года, желательно на уровне Лиги чемпионов, и даже отказался от крупных сделок с МЛС и Саудовской Аравией, поскольку его приоритетом остаётся пребывание в «Баварии».

Контракт Мюллера с клубом рассчитан до 2024 года.

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