Нападающий «Крыльев» Шитов: вряд ли смогу отказаться снова играть за «Спартак»

Нападающий «Крыльев Советов», а также бывший игрок «Спартака» Владислав Шитов вспомнил время, проведённое им в составе красно-белых, а также рассказал о том, хотел бы он вновь сыграть за клуб.

«Всё из времени в «Спартаке» вспоминаю с теплотой. Даже дебют в матче с «Сочи», который мы проиграли 0:3. Особенно помню выступления за «Спартак-2». Команда долго не могла занять хорошее место, но под закрытие мы смогли сделать это.

Хотел бы снова сыграть за родной клуб? Всё идёт своим чередом, но если мне когда-то представится возможность играть за «Спартак», я вряд ли смогу отказаться», — сказал Шитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Крылья Советов» после 15 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 25 очков. 20-летний Шитов провёл 12 матчей за «Крылья Советов», забил три гола и сделал одну результативную передачу. В период с 2020 по 2022 год Шитов выступал за московский «Спартак», за который сыграл лишь в двух матчах.