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Семак вместе с игроками «Зенита» посетил матч КХЛ между СКА и «Спартаком»

Семак вместе с игроками «Зенита» посетил матч КХЛ между СКА и «Спартаком»
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Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак вместе с игроками команды посетил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и московским «Спартаком». Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Посмотреть матч КХЛ, помимо Сергея Семака, пришли тренер Анатолий Тимощук, а также защитники Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин, и полузащитник Александр Ерохин.

В данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков в 15 встречах. Лидирует «Краснодар» — у «быков» 32 очка за аналогичное число игр. В следующем матче в рамках чемпионата России сине-бело-голубые будут принимать «Сочи». Встреча пройдёт в субботу, 25 ноября, начало — в 15:15 по московскому времени.

Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча СКА — «Спартак».

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23 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
1 : 2
Спартак
Москва
1:0 Алистров (Галимов) – 05:27 (5x5)     1:1 Цыплаков (Чайковски, Порядин) – 32:38 (5x4)     1:2    
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